De antemano, te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta al día de hoy. Consideramos que este desafío no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío. ¿Qué debes hacer? Encontrar la pareja distinta. No te preocupes si no puedes lograrlo, recuerda que siempre tenemos todo tipo de pruebas de diferentes niveles para que pongas a pruebas tus habilidades. Ojo si lo logras resolver, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel, para que sigas demostrando toda tu capacidad. Sin embargo, volviendo, te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Actividades como esta se han vuelto muy populares en redes sociales y generan un momento de ocio que puede ser aprovechado con la familia, más ahora que muchos se encuentran aburridos y sin nada que hacer. Cada desafío posee cierta dificultad y es una misión para los usuarios, a quienes -incluso- les sirve para desarrollar habilidades como la atención y percepción.

Tu reto hoy es ubicar la pareja de gato y ratón que se diferencia entre las demás de esta imagen viral, pero hacerlo en cuestión de segundos. No debe pasar más de los 5 segundos, no más. Ese es el tiempo límite que te pide este acertijo visual. Recuerda que, así como tú, miles de usuarios de las redes sociales y otras plataformas en varios países de habla hispana también lo intentaron, aunque con éxitos variados.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Encuentra al gato y ratón que son diferentes al resto de este reto viral. (Depositphotos)

Tras revisar la imagen anterior, habrás podido notar que el desafío es complicado. Sí, lo sabemos. No es tan fácil encontrar esa pareja es difícil, pero date cuenta que esta fotografía tiene otras matices, así que trata de abrir bien tus ojos, no mires de forma tan literal, sino voltea tu mirada. Tras reflexionar un poco, nos damos cuenta que aún no estás preparado para este nivel tan ‘pro’. Así que no te preocupes, tómate unos segundos más.

Si bien, algunos usuarios en las redes sociales pueden resolver el desafío rápidamente, a otros se les termina el tiempo. No es para menos: la aparente prolijidad de todas las formas y objetos confunden a la hora de encontrar un rostro como tal, pero trata de fijarte en las líneas y formas. Por eso, algunas pistas: mira las botas del sargento, trata de abrir bien los ojos.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

El desafío, como era de esperarse, tiene respuesta para todos aquellos a los que se les venció el tiempo límite y perdieron la paciencia con este reto viral que ya tiene sabor a revancha. Dar con la solución no es tan complejo si tienes que mirar cómo realmente podría ser el mínimo detalle. Esa es la solución, y si aún no lo logras ubicar correctamente, entonces revisa la siguiente imagen.

Solución: aquí se halla la pareja de gato y ratón que es diferente al resto. (Depositphotos)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

