Los desafíos visuales han llegado para ser usados por millones de usuarios a seguir mejorando intelectualmente en estos tiempos donde las redes sociales se convirtieron en su madriguera por la pandemia del coronavirus (COVID-19). Hoy y aquí, para esta ocasión, te traemos un ejemplar de una prueba visual que potenciará tus habilidades.

Estos desafíos visuales toman cada día más protagonismo entre los usuarios de las redes sociales, los mismos que están ávidos de encontrarse con retos que compliquen -y entretengan- su día a día, a la par que ayuden a mejorar su sistema cognitivo. Aquí, en esta oportunidad, te traemos uno que tiene loco a medio mundo.

Imagen viral

Pues ahora veremos la imagen que tanto nos ha llamado a la curiosidad. Como podrás ver, es una gráfica en la que podemos apreciar decenas de formas circulares amarillas que suelen dar la idea de que todos son igual, pero no. Tienes que hallar a esos tres quesos. Recuerda que no tienes más de 15 segundos para dar con él.

Halla ahora los tres quesos escondidos entre las esponjas en este desafío viral. (Televisa)

Sí, siguen pasando los segundos y parece que aún no das con la solución. Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Solución del reto

¿Fue fácil resolverlo o necesitas más tiempo? Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Solo tienes que mirar con atención los detalles del contenido y diferenciar las formas que se arman en algunos, donde se ven ciertas aperturas que se asemejan a un ques partido. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos dirigirte hacia la tercera imagen de nuestra galería principal para que puedas revisarla con detenimiento.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

