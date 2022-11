¿Te quedaste en casa y consideras que necesitas divertirte, pero no sabes qué hacer? No te preocupes. La solución a tu problema es participar en el reto viral que, con mucho gusto, te damos a conocer aquí. Lo que te pide hacer el desafío es encontrar la corona en la imagen. Ten en cuenta que solo 3 de cada 10 personas han realizado dicha tarea.

Lo recientemente informado deja en evidencia que la prueba no es nada fácil de superar. Es por eso que te recomendamos que no te confíes. Esto es un juego, pero si no prestas atención a cada detalle de la ilustración, no vas a poder cantar victoria. ¡Guerra avisada no mata gente! ¡Ojo!

Lo que juega a tu favor en este reto viral es que no se ha establecido ningún límite de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nada ni nadie te apura. Puedes buscar con calma la corona, así que relájate. ¡Es momento de que demuestres toda tu capacidad visual con el desafío!

Mira aquí la imagen del reto viral

La habitación de una persona es el escenario que te presenta la imagen del reto viral. Si bien en el cuarto se puede apreciar una cama, un armario, unas pantuflas y otras cosas más, lo único que interesa aquí es la corona. No sabemos si le pertenece a un hombre o a una mujer, pero esfuérzate para hallarla.

A simple vista no se aprecia la corona en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Si llegaste a este punto de la nota, tal vez sea porque no fuiste capaz de encontrar la corona. Si eso pasó, no te sientas mal. Somos conscientes de que el reto viral posee un alto nivel de dificultad. Es por eso que ahora mismo indicaremos dónde se encuentra exactamente ese objeto en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está la corona. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es tu mejor alternativa de entretenimiento. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Es necesario mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

