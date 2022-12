Seguramente ya has participado en varios retos virales y has podido pasar un agradable momento gracias a ellos. Pero lo que vamos a decirte llamará tu atención: el desafío de esta nota no tiene punto de comparación con los otros, ya que es verdaderamente difícil de resolver. Aquí tu tarea es averiguar en qué parte de la imagen se encuentra el número 8.

Como te habrás dado cuenta, no hemos mencionado que tienes que hallar el número 8 en segundos. Eso es porque en la prueba que te presentamos hoy no hemos establecido un límite de tiempo. Pero ojo: a pesar de que nada ni nadie te apura aquí, tienes que tener en mente el objetivo. No te distraigas.

Si piensas que con un simple vistazo a la ilustración encontrarás el número 8, la tarea se volverá imposible de realizar para ti. Ya muchos usuarios, de distintas redes sociales, cometieron ese error y no queremos que tú pases por la misma situación. ¡Guerra avisada no mata gente! ¡Ya sabes! ¡Vamos!

Mira aquí la imagen del reto viral

Lo que más hay en la imagen del reto viral es el signo ‘&’, el cual, según Wikipedia, también se le conoce como ‘y comercial’. Debido a su forma y al hecho de que hay muchos en la ilustración, encontrar el número 8 no es algo fácil de hacer. Prepárate antes de comenzar a buscar.

A simple vista no se aprecia el número 8 en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Como ya lo hemos dicho antes, no todos los que participan en el reto viral son capaces de superarlo. Si tú lamentablemente no fuiste una de las pocas personas que cantaron victoria aquí, no hay problema. Para que sepas dónde está el número 8 solo tienes que mirar la siguiente imagen.

En esta imagen se indica dónde está el número 8. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

