Mereces divertirte. No todo tiene que ser estudio y/o trabajo. Como quiero que te entretengas, te he traído un reto viral que posee un alto nivel de dificultad. Consiste en encontrar el número 7 en una imagen donde hay muchas letras ‘T’. Este contenido es de los mejores que existen, así como “el que revela si eres sincero, de acuerdo a la forma de tu nariz” y “el que expone la verdad de tu relación sentimental”.

La ilustración que hago mención fue elaborada por genial.guru y la he dejado más abajo para que puedas apreciarla sin ningún problema. Ten en cuenta que no se ha establecido un límite de tiempo en este desafío. En otras palabras, aquí no importa si encuentras el número en segundos o te demoras horas para hacerlo.

¿Dónde está el número 7 en esta imagen?

Si solo le das un simple vistazo a la imagen del reto viral, vas a pensar que nada más hay letras ‘T’ en la misma. Por esa razón, te recomiendo que observes detenidamente la ilustración. Ese es el camino que debes seguir para hallar el número 7, que está bien escondido. Muy pocas personas han podido ubicarlo.

RETO VIRAL | En esta ilustración, que muestra muchas letras ‘T’, está el número 7. (Foto: genial.guru)

Conoce la ubicación del número 7

Tendrás tu revancha si en caso no fuiste capaz de cantar victoria aquí. Estoy seguro que en el próximo reto viral que participes te irá mucho mejor. Si quieres saber dónde está el número 7, mira la siguiente imagen.

RETO VIRAL | En esta imagen, donde hay muchas letras ‘T’, se indica dónde está el número 7. (Foto: genial.guru)

Descubre qué es un reto viral

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

Diviértete con un acertijo visual

Mira atentamente las imágenes de este video y descubre si puedes encontrar los detalles que esconden.