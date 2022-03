No lo pienses más y súmate al acertijo visual que motivó esta nota. Consiste en hallar los lentes entre las tijeras que están en una imagen. Ojo que casi nadie lo ha podido superar, así que prepárate antes de participar en el reto viral.

Como no hay un límite de tiempo para cantar victoria, no te estreses buscando. Relájate. Ten en cuenta que la clave para decir “lo logré” es prestar mucha atención a los detalles de la ilustración. ¡No digas que no te avisamos!

El acertijo visual no tiene mucho tiempo circulando en Internet. Fue creado por Noticieros Televisa, que lo publicó el 14 de marzo del presente año en su página web. Ahora mismo causa furor en Facebook y otras redes sociales por su nivel de dificultad.

Imagen del reto viral 2022

¿Puedes encontrar los lentes en esta ilustración? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del acertijo visual

En total hay tres anteojos en la imagen. Como están bien escondidos, no se aprecian a simple vista. Si los encontraste, ¡felicidades! Pero si en caso no pudiste hacerlo y quieres saber dónde están, mira la siguiente ilustración.

Aquí están los lentes. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cuál es el origen de los retos virales?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.