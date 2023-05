Queremos que te prepares antes de participar en el reto viral de esta nota de Depor. Y es que su nivel de dificultad es muy alto. El desafío consiste en encontrar la palabra ‘BOCA’ en la imagen. No importa cuánto te demores en ubicarla. Solo recuerda que si lo haces, tu visión es excelente.

¿Te estás preguntando si es que se ha establecido un límite de tiempo? No te preocupes por eso. Aquí puedes demorarte todo lo que quieras. No interesa si hallas el mencionado término en minutos o si te demoras varias horas. Lo que importa es que lo hagas. Si lo ubicas, perfecto. En serio.

Abre bien los ojos y observa detenidamente la imagen para que tengas posibilidades de cantar victoria. ¡Ya sabes! No digas después que no te avisamos. También aprovechamos en informarte que hay más retos virales en la página web de Depor. Por ejemplo, está el desafío que consiste en decir cuántos cuadrados hay en una imagen.

Imagen del reto viral de la palabra ‘BOCA’

En esta ilustración, que posee un globo de diálogo de color verde limón con muchas palabras ‘BOLA’, está el término ‘BOCA’. (Foto: MDZ Online)

Solución del reto viral

No te sientas mal por no haber hallado la palabra ‘BOCA’. Esto es un juego. No es de vida o muerte. Ahora mismo podrás saber la ubicación del mencionado término en la imagen.

En esta imagen, que posee un globo de diálogo de color plomo donde hay muchas palabras ‘BOLA’, se indica dónde está el término ‘BOCA’. (Foto: MDZ Online)

¿Este reto viral te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos virales en Depor, y listo. ¿Te animas?

VIDEO RECOMENDADO

Los acertijos visuales divierten bastante y ahora puedes sumarte a varios mirando el siguiente video. Ten en cuenta que solo se te brinda 5 segundos para que superes cada 1.

Mira atentamente las imágenes de este video y descubre si puedes encontrar los detalles que esconden.