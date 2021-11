Una buena persona no se limita a parecerlo, sino serlo, pero no es tan fácil comprenderlo por uno mismo, mucho menos nuestros límites. Nuestra misión de hoy no es ponerte complicadas las cosas, sino brindarte las herramientas necesarias para que puedas explorar más sobre ti en estos tiempos donde es más que necesario conocerse uno mismo. Los difíciles días de hoy en día nos ayudan a poder hacerlo y con simples pasos desde tu móvil o computadora. En esta ocasión, un test viral para descubrir qué tan buena persona es uno.

¿Te animas a descubrir aspectos que quizás no sabías de tu personalidad? Este nuevo test viral viene siendo compartido en diferentes perfiles de la red social Facebook, pues la comunidad asegura que los resultados son totalmente ciertos. Para descubrir si eres una persona buena o no, solo deberás responder la siguiente pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen?

La prueba de personalidad te hará pensar acerca de ti y tus conflictos más profundos, pero sobre todo, tu misión hoy en día. Mira atentamente y rápido la siguiente imagen que está elaborada con el paisaje primaveral. Revisa la gráfica e identifica qué es lo que te llamó más la atención en primera instancia, pues ello te dirá una clave para que prestes mayor atención a un problema que te superará.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Responde si viste un cielo, una mujer en el mar o parada para conocer si eres una buena persona o no. (RadioMitre)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Cara de hombre - Si lo primero que viste fue la cara de un hombre en el árbol, significa que eres una persona muy creativa, artística y, sobre todo, optimista. Es casi imposible que te enojes o que te deprimas, ya que siempre tratas de encontrarle el lado positivo a todo, incluso a las cosas negativas que te pasan.

Cara de mujer - En cambio, si lo que viste fue la cara de una mujer en el cielo quiere decir que tienes una personalidad muy solidaria y que siempre te preocupas por los demás. No importa si es un problema grave o un asunto menor, tus amigos y seres queridos saben que siempre que te necesiten vas a estar ahí para darles una mano.

Cara de bebé - Por otra parte, el hecho de haber visto la cara de un bebé en el cielo implica que eres más bien reservado, algo tímido y un poco inseguro. Necesitas sentirte amado por tus amigos, a la vez que necesitas estar muy seguro de quiénes son para aceptarlos en tu vida.

Mar - En cambio, si viste una cara en el mar es porque eres una persona a la que le gusta improvisar e ir por la vida sin planificar demasiado qué es lo que hará. Tienes una gran facilidad para hacer nuevos amigos, a la vez que algo tiene que ser muy grave para que llegue a preocuparte.

Figura mujer - Por último, si lo primero que viste fue la figura de una mujer en el mirador quizá sea el indicador de que tienes una personalidad un poco narcisista y que te encanta ser el centro de atención. Tienes una gran capacidad para atraer a la gente y lograr que te quieran.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad.

