Además de informarte sobre lo que sucede en el mundo del deporte tanto a nivel nacional como internacional, tenemos una misión y esa es la de divertirte en tu tiempo libre. ¿Cómo? Pues con retos virales. El que hoy te presentamos consiste en identificar el error en la imagen. El detalle es que debes hacerlo en solo 5 segundos.

No vamos a mentirte. La tarea es difícil de hacer. Lo bueno es que desde ya te decimos que la clave del éxito es observar detenidamente la ilustración. Sí, la concentración es importante. Si te distraes, no serás capaz de resolver la prueba. No pienses en otra cosa que no sea el objetivo.

Luego de haber participado en el reto viral, comparte el desafío con tus seres queridos. Por otro lado, si te quieres divertir más, recuerda que en Depor hay una gran cantidad de pruebas que garantizan entretenimiento sano. Está, por ejemplo, la que consiste en ubicar al animal que se esconde en una imagen con líneas negras.

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Eres capaz de encontrar el error en esta ilustración? Tienes 5 segundos para hacerlo. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Lamentablemente, no podemos dar más tiempo. Si no fuiste capaz de identificar el error en 5 segundos, no superaste el reto viral. Pero no te sientas mal. Esto es un juego. A continuación sabrás dónde está la equivocación en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está el error. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que te divertirá en todo momento. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.