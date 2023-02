Cuando un reto viral posee un límite de tiempo definitivamente no es nada fácil de resolver. Te lo recalcamos porque en el desafío que motivó esta nota de Depor se te pide que ubiques los errores en la imagen, pero en solo 10 segundos. ¿Puedes realizar esa tarea sin problemas?

Esta vez, en la ilustración aparece una mujer que, al entrar a su casa, se percató que hay cosas que no cuadran, las cuales vienen a ser las equivocaciones que debes hallar. Si quieres que te ayudemos, te informamos que en total hay 4. Más no podemos revelarte. El resto depende de ti.

Por otro lado, te pedimos que no vayas a creer a los usuarios que comentan en las redes sociales que el reto viral es imposible de superar. Eso es totalmente falso. De hecho, no existe ni un solo desafío que sea así. Esos internautas solo buscan asustar al resto. La prueba de esta nota solo tiene un alto nivel de dificultad.

Mira aquí la imagen del reto viral

A simple vista no se aprecian los errores en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

En este punto de la nota nosotros damos a conocer en qué parte se encuentran los errores en la imagen. No agaches la cabeza si no fuiste capaz de hallarlos en el tiempo establecido. Somos conscientes que la tarea no la puede realizar todo el mundo.

En esta imagen se indica dónde están los errores. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que hará que le digas “adiós” al aburrimiento. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

