Los retos virales se han convertido en tendencia en Internet a raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19). Como bien sabemos, millones de personas se encuentran en sus hogares respetando la cuarentena, donde han empezado a buscar este tipo de pruebas para entretenerse en sus ratos libres. Ahora, te hemos traído un nuevo desafío que viene siendo compartido en diferentes redes sociales como Facebook y Twitter.

¿Te acuerdas de Charlie Brown? Este popular personaje de la serie ‘Snoopy’ aparece en este nuevo reto viral. Eso sí, él no será el protagonista, puesto que deberás encontrar al Pikachu oculto entre las decenas de ‘Carlitos’, como lo conocen en México.

Eso sí, solo tendrá 20 segundos para ubicar al Pokemón más querido por los fanáticos del anime. ¿Una pista? No te dejes llevar por el color de la remera de ‘Charlie Brown’, puesto que es muy similar a la apariencia física de Pikachu. En caso no logres resolverlo, no te desanimes, puesto que solo 1 de cada 5 personas ha podido completar el reto. ¿Estás listo? Pues vamos.

Imagen del reto

¿Un consejo? Ubícate en un lugar donde haya poco ruido, pues necesitarás estar concentrado al máximo para dar con el objetivo. Ojo, solo tienes 20 segundos para completar el desafío que ya es tendencia en diferentes redes sociales como Facebook y Twitter.

Encuentra al Pikachu oculto en la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: Facebook)

Solución del reto

Si llegaste hasta aquí es porque quizás no lograste encontrar a Pikachu; sin embargo, si ubicaste al popular Pokemón, déjanos felicitarte. Recuerda que solo el 20% de usuarios que se animaron a pasar la prueba pudieron dar con el objetivo. A continuación, te revelaremos el lugar exacto donde se encuentra el mejor amigo de Ash Ketchum.

Esta es la ubicación de Pikachu en la imagen del reto viral. (Foto: Facebook)

Este tipo de retos se hicieron para entretener a miles de cibernautas en Internet, puesto que actualmente estamos atravesando épocas difíciles por la pandemia del coronavirus (COVID-19). En Depor estamos comprometidos con nuestros lectores, por ello siempre publicamos este tipo de pruebas en nuestra web.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

