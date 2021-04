Una prueba que te dejará con la boca abierta. Los retos virales han llegado para trascender en las redes sociales y se vuelven tendencia por su forma de entretener a los internautas. Por esta razón, generan muchas sensaciones por las curiosidades con las que se encuentran cuando deciden enfrentar estos desafíos. Este que te traemos no te dejará contento y, además, comenzarás a repensar si tienes una vista predilecta.

El ilustrado húngaro Gergely Dudas nuevamente se encargó de volver en viral uno de sus últimos dibujos publicados en Facebook. Esta ilustración es un reto viral que nos pide hallar a una serpiente entre varias tortugas. Son cientos de usuarios que aseguraron no poder hallarlo, pero sabemos que tú tienes la suficiente habilidad para dar con la ubicación exacta del reptil.

En épocas como las que estamos viviendo, confinados en nuestras casas por la pandemia del COVID-19, muchos buscan algo en que entretenerse es por eso que el ilustrador Gergely Dudas, conocido como Dudolf en Facebook, publicó el siguiente reto viral que te sorprenderá. Así que no perdamos más el tiempo e intenta resolver este reto viral.

IMAGEN COMPLETA

La misión de hoy es encontrar a una serpiente que está escondida alrededor de una gran cantidad de tortugas. En la siguiente imagen te vamos a presentar a estos animales y entre ellos está una escurridiza serpiente que es tu deber hallarla. Para hacerlo más entretenido, te desafiamos a lograrlo en menos de 20 segundos. A continuación, te mostramos la imagen.

Sí, el reto no es nada fácil y probablemente no has podido dar con la solución. Incluso, seguro que estás pensando que esto es una broma. Eso sí, te prometemos que en alguna parte del dibujo está este animal que tanto buscamos. Para ello, te brindamos una pista que quizá te sirva de apoyo: mira con atención la zona inferior izquierda, justo encima del arbusto.

SOLUCIÓN

¿Estás seguro de rendirte? La realidad es que no es un desafío fácil de resolver, así que no te preocupes si no lo consigues a la primera. Puedes seguir intentando aunque ya se haya terminado el tiempo solicitado. Para no dejarte con la duda, entra en este enlace para ver la respuesta gráfica.

Si te gustó este desafío, compártelo con tus familiares y amigos para que más personas pasen un buen momento poniendo a prueba su visión. La idea es que todos se diviertan. No olvides que en Depor seguiremos dándote a conocer los retos virales del momento.

