Los retos virales representan misiones o desafíos con el fin de aportarnos una gran mejora para desarrollo de nuestro aprendizaje. Para ellos, te presentamos este desafío visual que se volvió tendencia en redes sociales y nos muestra dos imágenes muy similar, pero que presentan ocho diferencias. Estos son extraterrestres que pondrán a prueba tu capacidad de percepción.

Henry Ford aseguró hace más de un siglo: “El fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo, con más inteligencia”, por lo tanto, te invitamos a que obtengas una pizca de inteligencia extra encontrando las diferencias entre estos divertidos extraterrestres.

¿Por qué nos gustan los retos? Porque nos empujan a salir de nuestra zona de confort, del punto en el cual nos sentimos más seguros, incluso esta búsqueda de diferencias en una imagen permite que se activen partes del cerebro que en la vida diaria no utilizamos. Esa idea de “desestabilizarle” la situación nos permitirá buscar nuevas opciones cuando nos encontremos ante un verdadero desafío en nuestra vida, indica Radio Mitre.

IMAGEN COMPLETA

De antemano, te contamos que este reto viral aumenta su dificultad mientras vas hallando las diferencia. La amplia similitud de las imágenes nos hacer ver que estamos ante un caso de dos imágenes iguales. Eso sí, como sabemos de tu capacidad de observación y percepción. Hemos decidido colocarle 30 segundos como tiempo límite a este reto viral que revoluciona redes sociales.

Imagen 1

Imagen 2

La situación es fácil. Tienes 30 segundos para encontrar el mayor número de diferencias, si no lo conseguiste no te preocupes, sólo la mitad de la gente que hace este desafío logra encontrar entre 6 y 7 de las 8 diferencias. Si eres una persona que vive acompañada puedes hacer el desafío al mismo tiempo que ellos, para saber cuál de todos es el que tiene una vista más fina.

SOLUCIÓN

¿Cómo te fue en la prueba visual? ¿Pudiste encontrar las cantidad de diferencias mencionadas en la ilustración? Te informamos que si en caso la suerte no estuvo de tu lado, aquí abajo podrás averiguar dónde están todas las diferencias entre las dos imágenes. Si no lo hiciste, no te preocupes. A diario te traemos gran variedad de ratos para que puedas ponerte a prueba.

Si bien el reto viral no tiene mucho tiempo de circulación en Internet, ya ha sabido ganar mucha popularidad en diferentes partes del mundo, como México, Estados Unidos y España. Miles de usuarios ya lo consideran como uno de los mejores que existen.

