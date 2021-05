Si logras resolver este desafío, te encuentras preparado para los más difíciles del circuito, pero ojo, no será nada sencillo. Para una mañana, una tarde o el caer de la noche, nunca está de más un acertijo visual como este. ¿Quién no ha usado un rollo de con papel higiénico o se ha protegido con una curita desechable. Entonces, ¿podrás diferenciarlos? Tienes 20 segundos.

Como ha sido a lo largo de nuestros días en confinamiento o durante este largo poco más de un año de pandemia por el coronavirus (COVID-19), las redes sociales nos han brindado una gran gama de opciones para distraernos, pero no solo ocio barato, sino también el de calidad, el que puede ayudarnos a mejorar nuestra sistema cognitivo en la actualidad. Hoy, puedes ponerte ante una prueba magnífica.

Para este desafío que te traemos a continuación, millones de usuario de diferentes países y partes del mundo se han puesto contra las cuerdas ellos mismos tratando de resolverlo en solo 5 segundos, porque sí, en realidad, solo deberías contar con 5 segundos, pero como sabemos que es un desafío complicado, te damos 5 segundos más para que lo hagas en una sexta fracción de minuto.

IMAGEN COMPLETA

Ubica las curitas desechables entre los rollos de papel higiénico de este reto viral. (Noticieros Televisa)

¿Pudiste dar con ellos? Te habíamos advertido que no es un reto fácil de resolver, por lo que no te sientas mal si después de ver la imagen por el tiempo establecido te sigue siendo difícil encontrar la respuesta. Es que no es un reto para todos. Tal es así que solo un grupo selecto lo ha encontrado en ese parámetro de segundos. Pero vamos, no te eches atrás.

Ya pasaron algunos segundos más. ¿Crees haber encontrado la solución pero no estás seguro si efectivamente lo es? No te preocupes, a continuación, te compartimos la respuesta de este reto visual que ha puesto de cabeza las redes sociales. Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en prestarle atención a los detalles. ¿Te lo imaginabas?

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Este es el párrafo al que no queríamos que llegues -pensábamos que lograrías resolver le desafío por ti solo-, pero sabemos que a veces las cosas no salen como esperábamos. Al parecer, aún no has encontrado la respuesta y no te preocupes, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

Mira con atención la imagen. Son tres curitas y todas están en la parte inferior, en los tres tercios de la composición, resaltan pequeños detalles de las curitas dispersos en la imagen. Son tres, todos abajo, como ya mencionamos. Pero si no logras verlo por ti mismo, revisa la galería principal y la tercera foto te dirá lo que buscas.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

