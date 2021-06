Como es típico en las calles, un perro se volvió viral por hacer algo que a todos nos deja impactados. En esta ocasión, esta imagen se volvió tendencia en redes sociales por su peculiaridad y nos muestra a un perro oculto en el lugar menos pensado. El reto es hallarlo en el menor tiempo posible. Para darle mayor dificultad, te dejamos solamente 20 segundos si deseas poner a prueba tu intelecto.

El reto de hoy es averiguar dónde se encuentra el perro en esta foto. El lugar es el menos pensado, pero como recomendación te podemos decir que observes detenidamente entre los carros. Quizá así encuentres alguna respuesta entre todo el tráfico que se presenta. Esto es parte también de unos de los ‘atascos’ que se forman en Los Ángeles e inspiró a Kevin Hollingsworth.

Te retamos a averiguar dónde está el perro en esta foto. Todo comenzó cuando Hollingsworth encontró en el Husky una vía de escape a lo tedioso que se estaba volviendo el día atascado en una carretera. Un simple perro asomando su cabeza por una de las ventanas de un coche fue más que suficiente para animar al hombre a hacerle una fotografía que quedase para el recuerdo. Pero la cosa no iba a ser tan fácil.

La prueba de hoy consiste en averiguar la ubicación exacta del perro en esta foto tan controversial. Debido a los atascos, el carro no pudo avanzar con normalidad y el autor de la imagen, con el afán de sobrellevar la situación, decidió captar el paisaje en todo su esplendor para hallar detalles que no podían pasar desapercibidos. Minutos después, noto al perro que estaba vigilante y no dudó en hacer viral la foto.

Enseguida, todos sus contactos empezaron a hacer fluir su imaginación y diversas capacidades de percepción que, quizá, hacían más fácil la realización de este reto. La misión es localizar al perro entre tantos autos y mantenerse vigilante porque nadie sabe donde está. Además, este juego se fue compartiendo en todas las redes sociales posible y los usuarios se encargaron de hacerlo viral.

Como buen observador, te mostramos ahora la solución de la imagen que estamos seguros te trajo más de un dolor de cabeza. El perro se encontraba ubicado entre los autos como te puntualizamos líneas atrás. Sin embargo, la idea central para hallarlo es ver por los retrovisores y así te encontrarás con su rostro medio sonriente. La solución era esa, esperemos lo hayas podido lograr.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

