Cuando los usuarios de las redes sociales, especialmente Facebook, quieren poner a prueba sus sentidos, siempre recurren a los desafíos que abundan en Internet y los vuelven tendencia. A continuación, te presentamos un reto viral que pocos logran resolver al primer intento y que consiste en encontrar al elefante oculto en la imagen de un cazador en el bosque.

La clave para acabar diciendo “lo logré” es prestar mucha atención a cada detalle de la imagen sin preocuparte por el tiempo, pues no hay un límite. Ten en cuenta que el único fin de los retos virales es divertir a los participantes, así que no te desesperes. También sabes que puedes hacerlo junto a tus amigos de manera virtual o también discutirlo con quienes están en casa.

IMAGEN COMPLETA

Hoy, te pedimos que nos ayudes a encontrar al elefante oculto dentro de esta imagen llena de cazadores furtivos y que aprecies su capacidad para esconderse. Además, queremos retarte a que lo hagas en el menor tiempo posible. ¿Qué te parecen 10 segundos?

¿Ya lo viste? Sabemos que no es nada fácil, y por eso, queremos dejarte una pista: ¿ya pusiste atención al título de este texto? Así, es, este reto viral te pondrá, literalmente de cabeza, pues para encontrar la figura que estamos pidiéndote, tendrás que observar la imagen desde otro ángulo. ¿Ya intentaste voltear tu celular?

SOLUCIÓN

No esperes que el elefante esté oculto tras un árbol y que su silueta sea otro dibujo, más bien, este animal está formado con las diversas líneas y figuras dentro de la imagen completa, y, para encontrarlo una vez que el celular esté volteado, tendrás que armar el rompecabezas.

Creemos que con estas pistas es más que suficiente para que encuentres a nuestro amigo elefante hecho de vegetación por ti mismo, pero si lo encontraste demasiado difícil y no lo lograste, no te preocupes, no te vamos a dejar con la duda y aquí puedes encontrar la imagen con la solución. Esperamos te hayas divertido y retes a más personas a encontrarlo.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

