El aburrimiento puede arruinar tu día, así que si no quieres que eso pase, súmate al reto viral que te presento en esta nota de Depor. Además de divertirte, te permitirá demostrar que eres muy inteligente. La prueba no te decepcionará. Es igual de buena que “la que consiste en encontrar a un perro escondido” y “la que revelará tu estado mental actual, según el garabato que elijas”.

¿En qué consiste el desafío de aquí? Pues en observar la imagen que me encargué de dejar más abajo e indicar qué es lo que está mal. Sí, parece que no hay nada malo, pero lo cierto es que algo no cuadra. Ojo que no debes realizar la tarea en cuestión de segundos. Nadie te apura.

¿Qué es lo que está mal en la imagen?

La calle de una ciudad es el escenario que se muestra en la ilustración del reto viral. Se aprecian varios autos y a personas disfrutando la vida. ¿Qué es lo que está mal entonces? Mira la imagen con mucha atención para que des la respuesta correcta. Confío en tu capacidad.

RETO VIRAL | Esta ilustración, que muestra la calle de una ciudad, posee un error. (Foto: genial.guru)

La solución del reto viral

Si llegaste hasta aquí, debo suponer que no fuiste capaz de identificar lo que está mal en la imagen. Si eso pasó, no hay ningún problema. Ahora mismo te indicaré cuál es el error que debiste hallar en este reto viral.

RETO VIRAL | En esta imagen, que muestra la calle de una ciudad, se indica cuál es el error. (Foto: genial.guru)

Te cuento qué es un reto viral

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Quieres participar en un acertijo visual? Mira este video

Mira atentamente las imágenes de este video y descubre si puedes encontrar los detalles que esconden.