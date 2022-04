Todos los usuarios de Facebook han ido “cayendo” al tratar de resolver este reto viral. Y es que el desafío se muestra tan complicado que solo el 1% que lo intentó logró acertar. Eso significa que de cada 100 usuarios solo 10 fueron capaces de ubicar el error en la ilustración.

Partiendo de eso, ¿crees que tienes la suficiente habilidad visual para resolver este acertijo visual? A continuación verás la ilustración de un niño jugando con su cometa. La imagen se muestra completamente normal, sin ningún error ni nada que extraño a primera impresión.

Sin embargo, si miras detenidamente cada detalle de la ilustración del reto viral notarás que hay un error garrafal. ¿Quieres pistas? Que te parece si observas la caña de pescar del hombre. ¿Viste algo extraño? Pues te damos 10 segundos para que ubiques el error en la imagen.

Respuesta del acertijo visual

Si llegaste a este punto, eso quiere decir quizás no hayas logrado ubicar el error en la ilustración. Tenemos que decirte que para resolver este tipo de retos virales, no solo necesitas una gran habilidad visual sino también conocimientos generales. El error consiste en que la caña de pescar no tiene corredores para la línea.

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cómo se hace un acertijo?

Utiliza palabras sencillas y contundentes. Los acertijos eran originalmente una forma de literatura oral, en lugar de escrita, así que piensa en cómo suena el acertijo mientras lo recitas. Trata de no enredarte con palabras elaboradas o conceptos demasiado abstractos, recomienda el portal WikiHow.

¿Cómo se resuelve un acertijo?

Para resolver los acertijos más comunes hay que hacer uso de la imaginación y la capacidad de deducción. La resolución tiene que darse con el mero planteamiento del enunciado por lo que no se permite realizar preguntas, señala Wikipedia.