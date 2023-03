Es cierto que existen muchos retos virales, pero son pocos los capaces de divertir bastante a una persona como el de esta nota de Depor. En el desafío que te presentamos aquí tú solo cuentas con 8 segundos para ubicar la letra ‘L’ que está escondida en la imagen. ¿Puedes hacerlo?

Si te animaste a participar en la prueba, te informamos que vamos a darte un consejo que te ayudará mucho: debes concentrarte en el objetivo. No puedes distraerte con nada ni nadie, pues no tienes todo el tiempo del mundo para encontrar la mencionada letra, que se oculta entre tantas ‘J’ que hay en la ilustración.

Si sigues nuestra recomendación, aumentarán tus posibilidades de cantar victoria en el reto viral. Todo depende de ti. ¡Ya sabes! También ten en cuenta que en Depor podrás encontrar más desafíos que te garantizarán entretenimiento sano, como el que consiste en convertir 3 fósforos en 6 sin romper ninguno de los que aparecen en una imagen.

Imagen del reto viral de la letra ‘L’

En esta ilustración, que posee un globo de diálogo de color naranja con muchas letras ‘J’, está la ‘L’. (Foto: MDZ Online)

Solución del reto viral

No muchas personas pueden decir que hallaron la letra ‘L’ en 8 segundos. Si tú lo hiciste, ¡felicidades! Pero si en caso no, no te sientas mal. A continuación sabrás en qué parte exactamente se ubica en la imagen.

En esta imagen, que posee un globo de diálogo de color naranja donde hay muchas letras ‘J’, se indica dónde está la ‘L’. (Foto: MDZ Online)

¿Este reto viral te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos virales en Depor, y listo. ¿Te animas?

VIDEO RECOMENDADO

Cinco imágenes que según tu interpretación develarán rasgos de tu personalidad.