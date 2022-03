¿Sientes tener la capacidad necesaria para dar con la solución a este reto viral? Debes tener en consideración que las estadísticas no están a tu favor, pues se estima que en este acertijo visual fueron más los usuarios que erraron que aquellos que dieron con la respuesta. En unos cuantos segundos, tan solo tienes que descubrir cuál es el magno error de esta ilustración.

Si lo que buscas es tener éxito en este desafío lógico, debes poner mucha atención a los pequeños detalles tras revisar bien la fotografía. Ahora la pregunta es, ¿quieres más pistas? Pues veamos si te parece mirar fijamente lo que tienen en los brazos todas las personas.

Avanzando en estas líneas te darás cuenta que no es tan sencillo como pensaste, pero no significa que te des por vencido. Pero si a pesar de la pista no lograste ubicar la respuesta del reto viral, pues líneas abajo te diremos cuál es y sobre todo la explicación.

IMAGEN DEL RETO VIRAL 2022

¿Llegas a ver el error en el acertijo visual? Más del 80% demoró 5 segundos en hacerlo.

RESPUESTA DEL ACERTIJO VISUAL

Si no encontraste la solución del acertijo visual, descuida, pues aquí te mostraremos la respuesta. En la imagen que está debajo de este párrafo, te detallaremos dónde es que está el error en la imagen. Fíjate en una de las mujeres que está hacia la derecha de la ilustración, donde verás que una de ellas tiene una cámara que no corresponde a la época.

Solución del acertijo visual: más del 80% no vio que la mujer derecha tiene una cámara que no corresponde a la época.

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE UN ACERTIJO?

Básicamente los elementos de un acertijo son los siguientes: formulas de introducción, elementos orientadores, elementos desorientadores, formulas de conclusión. El primero y el último suelen estar presentes en la adivinanza, pero si son omitidos por el emisor, el receptor los da por sentados, pues son parte implícita del texto, señala el sitio web cervantesvirtual.com.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LOS ACERTIJOS?

En resumen, los acertijos brindan a la audiencia una pregunta o declaración desafiante que requiere pensamiento crítico para ser resuelta. Estos pueden permitir que se cree humor para la audiencia o mostrar el ingenio de un personaje a través de la capacidad de crear o resolver con precisión preguntas tan desafiantes, precisa el sitio web writingexplained.org.

¿ACERTIJOS LÓGICOS Y ADIVINANZAS SON LO MISMO?

En general, es posible distinguir entre los acertijos lógicos y las adivinanzas. Los primeros son juegos donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición. Se trata de una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

Las adivinanzas, en cambio, suelen estar dirigidas al público infantil y es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente presentado en forma de rima. Se tratan de enigmas sencillos que permiten aprender palabras de manera amena ya que describen cosas de una forma indirecta para que alguien acierte la respuesta, incluyendo pistas en su fraseo.

¿CÓMO SE ESCRIBE UN ACERTIJO?

Estos son los pasos para escribir un acertijo, recomienda el sitio web readwritething.org:

Escoge una respuesta. Recuerde elegir una respuesta concreta y general.

Haz una lluvia de ideas sobre tu respuesta. Anota todo lo que te venga a la mente sobre la respuesta que has elegido.

Usa un diccionario de sinónimos. Elija tres palabras importantes de su lista de lluvia de ideas anterior y búsquelas en un diccionario de sinónimos.

Usa lenguaje figurado.