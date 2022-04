La verdad es que este reto viral se presenta un poco complicado para los internautas que no poseen una vista privilegiada, pero para aquellos que observan los detalles se les hará muy fácil descubrir cuál de los tres chicos no es humano en la ilustración. Así que adelante, trata de poner a prueba tus capacidades visuales en este acertijo lógico.

Lo único que podemos decirte que para que tengas éxito en este reto visual, tendrás que poner bastante atención a los pequeños detalles. Si, a esos que incluso tú consideres inútiles para lograr resolver el reto viral. ¿Quieres pistas? Pues que te parece si comparas los rostros de las tres personas. ¿Notaste algo extraño?

Llegado a este punto lo más probable es que hayas logrado encontrar la respuesta de este reto viral. Pero si no fue así no te preocupes, pues líneas más abajo te mostraremos la solución y sobre todo la explicación de cuál de las tres personas que aparece en esta imagen no es humano.

Imagen del reto viral 2022

Mira la imagen atentamente y responde: ¿cuál de ellos no es humano? Muy pocos lograron resolver este reto viral.| Foto: genial.guru

Respuesta del acertijo visual

Ya pasó tiempo suficiente, y si todavía continúas leyendo estas líneas es porque quizás fallaste al tratar de resolver este reto viral. No pierdas más tiempo, pues aquí te dejamos la solución. La mujer del medio no es humano, pues a pesar del calor no está sudando caso contrario de sus dos acompañantes.

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cómo se hace un acertijo?

Utiliza palabras sencillas y contundentes. Los acertijos eran originalmente una forma de literatura oral, en lugar de escrita, así que piensa en cómo suena el acertijo mientras lo recitas. Trata de no enredarte con palabras elaboradas o conceptos demasiado abstractos, recomienda el portal WikiHow.

¿Cómo se resuelve un acertijo?

Para resolver los acertijos más comunes hay que hacer uso de la imaginación y la capacidad de deducción. La resolución tiene que darse con el mero planteamiento del enunciado por lo que no se permite realizar preguntas, señala Wikipedia.

¿Cómo se define un acertijo?

Un acertijo es un cierto tipo de reto, juego o pasatiempo mental, en el que se le ofrece a alguien un enigma, formulado de manera puntual y específica, para que intente dar con su solución, precisa concepto.de.