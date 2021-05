Para muchas personas, la pandemia significó un cambio total de rutina y se vieron obligados a quedarse de forma permanente en casa. Ya sea por trabajo o estudios, es lo más común. De esta manera, aparecen los retos virales para entretenernos y aquí te mostramos un desafío visual que se hizo tendencia a través de Facebook y requiere hallar un búho colocado de manera estratégica en el tronco de un árbol.

Si bien es cierto, este tipo de retos virales son claves para poner a prueba tus capacidades, ya sea de observación o percepción, la dificultad crece cuando le ponemos un tiempo límite. En este caso son solo 30 segundos porque también somos conscientes que un búho posee un color muy similar al del tronco del árbol.

Pero tranquilo, aquí te dejaremos algunos consejos para que logres hallar la solución de este reto viral. Para empezar, aléjate un poco de la pantalla de tu celular o monitor, solo por algunos segundos. Ahora sí, concéntrate y utiliza al máximo tu capacidad visual.

IMAGEN COMPLETA

El propio autor de la foto reconoce que no fue sencillo capturar la imagen y que tuvo que armarse de paciencia: cada vez que lograba ver y distinguir ver al animal, aunque sea por unos segundos, este cambiaba de posición y, de nuevo, se le perdía de vista. Esto lo obligaba a esperar a que se moviera otra vez. Sin embargo, se logró el reto y te dejamos a continuación la imagen.

Observa detenidamente la imagen del reto viral en la actualidad. Como te habrás dado cuenta, este no es un desafío muy fácil como seguramente imaginaste. Sin embargo, confía en ti y tus habilidades. ¿Quieres más tiempo? Entonces, trata de hallar al búho oculto en la fotografía, pero esta vez solo tienes 30 segundos para hacerlo. Si te diste por vencido, puedes encontrar la solución al final de la nota.

SOLUCIÓN

Usuarios confiesan que no fue nada fácil resolver el desafío. Uno escribió: “¡Wow, increíble, tardé más de un minuto en conseguir distinguirla!”. Otro reflexionó: “Por eso la mayoría de nosotros no los vemos [a los búhos] cuando vamos caminando”. También hay jugadores que no lograron superar el reto y pidieron al autor que subiera otra foto en que apareciera señalado dónde estaba el animal.

Por esta razón, no te sientas mal si no pudiste encontrar al búho, pues hasta el momento han sido muy pocas personas las que pudieron hallar al ave rapaz en el tiempo indicado y de la forma requerida. Para hallar la respuesta se necesita una increíble paciencia y extraordinaria capacidad visual. Si no lograste cumplir con este desafío visual, abajo te dejamos la solución.

