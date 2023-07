Si decidiste quedarte en casa este fin de semana y no tienes idea de lo que puedes hacer para divertirte, te recuerdo que existen los retos virales. Al entrar a las redes sociales, te darás cuenta que hay una gran cantidad de desafíos, pero pocos han alcanzado el éxito, como el que te presento aquí. La prueba de esta nota te entretendrá de una manera sana, al igual que “la que saca a la luz tu estado mental actual, según el garabato que escojas” y “la que revela todo sobre ti, de acuerdo al anillo que elijas”.

Pasarás un buen momento porque el reto viral es difícil de superar. Solo se brinda 7 segundos a cada participante. En ese tiempo, si ya decidiste sumarte al desafío, tienes que localizar la palabra ‘ETNOLOGÍA’ en la imagen que verás más abajo. Si te distraes o te confías, pierdes. La concentración es la clave.

La imagen del reto viral

Lo primero que te daras cuenta a la hora de mirar la ilustración del desafío es que hay demasiadas palabras ‘ENOLOGÍA’. Estas, evidentemente, solo están para distraerte del objetivo. Aunque parezca que no está el término ‘ETNOLOGÍA’, sí la han ubicado. Abre bien los ojos y presta mucha atención a cada detalle.

RETO VIRAL | En esta ilustración, que posee un globo de diálogo de color rosado con bastantes palabras ‘ENOLOGÍA’, está el término ‘ETNOLOGÍA’. (Foto: MDZ Online)

Esta es la solución del reto viral

¿Los 7 segundos no fueron suficientes para ti? No te sientas mal. Levanta la cabeza. Esto es un juego. Si no pudiste ubicar la palabra ‘ETNOLOGÍA’ dentro del tiempo establecido, no hay problema. A continuación sabrás dónde está dicho término en la imagen.

RETO VIRAL | En esta imagen, que posee un globo de diálogo de color plomo donde hay muchas palabras ‘ENOLOGÍA’, se indica dónde está el término ‘ETNOLOGÍA’. (Foto: MDZ Online)

Un reto viral es...

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

