¿Viste el reloj? Ya es hora de que demuestres que eres una persona inteligente. Lo dejarás en claro siempre y cuando indiques la cantidad exacta de cuadrados en la imagen que acompaña esta nota de Depor. La tarea corresponde a un reto viral que es un verdadero éxito en las redes sociales.

A pesar de que no hay un límite de tiempo establecido, el desafío es popular por su alto nivel de dificultad, así que no te confíes. Piensa bien antes de dar tu respuesta, pues solo cuentas con una oportunidad. Si contestas de manera incorrecta, ya no hay vuelta atrás. ¡Ojo con eso!

Presta mucha atención a los detalles de la ilustración y te irá muy bien. Nadie te apura. No lo olvides. Relájate. Luego de participar en este reto viral, puedes sumarte a otros que hay en la página web de Depor. Todos son muy buenos. Por ejemplo, está el desafío que consiste en averiguar dónde está el número 98 en una imagen.

Imagen del reto viral de los cuadrados

En esta ilustración hay muchos cuadrados y rectángulos de diferentes colores. (Foto: genial.guru)

Solución del reto viral

Son contadas las personas que han sido capaces de cantar victoria en el reto viral. Es por eso que nosotros, en este punto de la nota, damos a conocer la solución del desafío. Si quieres saber la cantidad exacta de cuadrados, mira la siguiente imagen.

En esta imagen se indica el número exacto de cuadrados. (Foto: genial.guru)

