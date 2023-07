Si bien hay usuarios que consideran que es imposible superar el reto viral que te traigo ahora, la verdad es que no es así. El detalle es que solo una persona inteligente puede decir “lo logré” aquí. Ponte a prueba y acaba con el misterio. Este contenido va a entretenerte bastante, así como “el que puede revelar si tienes una inteligencia por encima del promedio” y “el que expondrá tu nivel de confianza, según el calzado que más te guste”.

En este segundo párrafo voy a darte a conocer tu tarea en el desafío, que no es otra que identificar qué hombre, de todos los que aparecen en la imagen que está más abajo, es el que no ayudó a construir la casa del perro. No te apures en dar tu respuesta. Piensa bien.

¿Quién no ayudó a construir la casa del perro en esta imagen?

Solo hay cuatro hombres en la ilustración. Todos están en el jardín de una vivienda, donde también está el can dentro de su casa. Será mejor que analices cada rincón de la imagen para que identifiques las pistas y puedas llegar a una conclusión exitosa. De verdad, espero que resuelvas este reto viral.

RETO VIRAL | Esta ilustración te muestra cuatro hombres en total. Uno de ellos no ayudó a construir la casa del perro. (Foto: genial.guru)

La solución del reto viral

Felicito a las personas que identificaron al hombre que no ayudó a construir la casa del perro. A quienes no fueron capaces de hacerlo, les pido que no se sientan mal. En la siguiente imagen se indica quién no se involucró en el trabajo.

RETO VIRAL | En esta imagen se indica qué hombre no ayudó a construir la casa del perro. (Foto: genial.guru)

Te cuento qué es un reto viral

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Quieres participar en un acertijo visual? Mira este video

Mira atentamente las imágenes de este video y descubre si puedes encontrar los detalles que esconden.