En retos de este tipo lo importante no solo es tu capacidad de observación, sino tus habilidades en matemáticas. Pues luego de determinar cuál fósforo mover, tendrás que resolver la ecuación para corroborar si este reto viral es correcto o no. Por ello, no pierdas más el tiempo y trata de hacerlo en máximo de 7 segundos.

Y es que en la imagen del reto viral se aprecia la siguiente ecuación: 9+3x2=2. Esta operación matemática no es correcta, por lo que tenemos que buscar la manera de corregirla con solo mover 1 fósforo. Por lo tanto, requerirás de concentración y utilizar tus habilidades en las matemáticas para determinar la respuesta.

En anteriores oportunidades publicamos desafíos como el de hallar la siete diferencias en el acertijo visual o el de localizar en solo 6 segundos la corona oculta en la imagen, ahora este reto te cautivará de principio a fin. Por lo tanto, enfócate al máximo y hazlo en el tiempo que te indicamos.

INSTRUCCIONES PARA RESOLVER EL RETO VIRAL

Necesitarás bastante concentración y dejar toda distracción de lado para dar con la solución. Mira la imagen nuevamente y cuando determines cuál fósforo mover, empezará la cuenta regresiva para que lo coloques en una nueva posición y corrijas por completo la ecuación. ¿Estás listo? Pues te dejamos la ilustración a continuación.

Imagen del reto viral

Observa la ilustración y trata de corregir la ecuación de este reto viral. Solo tienes 7 segundos.| Foto: fresherlive

Solución del reto viral

Ya en esta parte te mostraremos cual es la respuesta indicada. Si lo intentaste varias veces y fallaste, pues aquí conocerás con precisión cuál fósforo mover. El único movimiento está en el signo “+”. Quita un fósforo de allí y agrégalo al número 9, para convertirlo en 8. De tal manera la ecuación quedará así: 8-3x2=2.

Aquí te mostramos la solución para este complicado reto viral. Observa con detenimiento y conoce cuál fósforo tenías que mover.| Foto: fresherlive

¿Qué es un reto viral?

Un acertijo visual es un ejercicio que pone a prueba tus habilidades cognitivas para realizar una tarea. Cabe precisar que todas las actividades que realizamos requieren la utilización de nuestras funciones cerebrales, lo que implica millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales para desenvolvernos adecuadamente c