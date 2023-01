Una de las maneras para saber qué tan buen observador eres es resolviendo el siguiente reto viral. En esta prueba visual pondrás a prueba tu poder mental, ya que deberás mirar rápidamente dos imágenes e identificar en 17 segundos todas las 5 diferencias que existen entre ambas.

Esta actividad se ha vuelto muy popular en países como España, México y Estados Unidos y lo único que debes hacer es detectar las diferencias en la imagen donde observarás cuatro chefs, dos varones y dos damas. Recuerda que el tiempo es un factor importante para lograr superar este acertijo visual en el primer intento.

A primera vista esta prueba podría parecerte fácil, sin embargo, no lo es, ya que solo un reducido porcentaje de los usuarios que la ha intentado no logra superarla en el tiempo estipulado. No dejes que eso te desanime, sino, por el contrario, motívate y saca a relucir tus habilidades de observación e inteligencia.

Mira aquí la imagen del reto viral

Esta prueba visual se supera con éxito cuando los participantes detectan todas las diferencias entre ambas imágenes dentro del límite de tiempo. Aunque las ilustraciones parecen muy similares, existen 5 diferencias entre ellas y solo tienes 17 segundos para dar con ellas. Si bien algunas son fáciles de detectar, otras resultan algo desafiantes. Presta atención y pon a correr tu cronómetro.

Pon a prueba tu nivel de inteligencia y habilidades de observación con este desafío viral. (Foto: cortesía de jagranjosh)

Mira aquí la solución del reto viral

El tiempo acabó. No te preocupes por la solución, que a continuación te la proporcionaremos. Solo las personas que tienen excelentes habilidades de observación pudieron detectar todas las diferencias en 17 segundos. ¿Fuiste una de ellas?

Las siguientes son las diferencias entre las dos imágenes.

¿Qué significa un reto viral?

Los retos virales son desafíos o pruebas que se popularizan en las redes sociales entre los aficionados de los contenidos de amenidades. Suelen consistir en una premisa o tarea que a primera vista parece imposible de resolver, pero la persona que lo completa obtiene un cierto índice de satisfacción de saber que sus habilidades son superiores a las de los demás.

Este tipo de pruebas visuales han ido ganando cada vez más popularidad, ya que se tratan de una excelente forma de pasar el tiempo y disfrutar durante un corto periodo de tiempo de entretenimiento, ya sea en solitario o en compañía de familiares y amigos. Cada uno de estos desafíos tiene cierta dificultad y es un reto para todos aquellos que deciden enfrentarse a este tipo de retos.

¿Qué propósito tienen los retos virales?

Si bien es la traducción literal de la palabra en inglés challenge, que es como se le llama al fenómeno en el que los usuarios de redes sociales demuestran su capacidad de arriesgarse hasta exponer su propia vida, su salud o sus condiciones físicas o mentales, los retos virales suelen ser contenidos de entretenimiento que grandes y chicos pueden disfrutar tanto para divertirse como ejercitar sus mentes.

¿Cuándo se hizo popular el reto viral?

Los retos virales no son algo nuevo y comenzaron a aparecer décadas atrás, si bien fue internet lo que los ha impulsado con el paso de los años. Este tipo de pruebas visuales ganaron una gran popularidad a través de las redes sociales como consecuencia de la pandemia sanitaria del coronavirus Covid-19, cuando muchas personas se vieron obligadas a buscar formas de entretenerse en su propio hogar. Desde entonces, ya se han convertido en toda una adicción para muchas personas.

Beneficios de hacer un acertijo visual

La realización de retos visuales aporta a nuestra mente numerosos beneficios, que van desde la mejora de nuestro rendimiento intelectual y el incremento de nuestra esperanza de vida, hasta contribuir a reducir el riesgo de que se produzca un deterioro cognitivo.

Por este motivo, no resulta nada extraño que cada vez sean más las personas que se decidan a disfrutar de este pasatiempo que se puede disfrutar en cualquier momento y lugar gracias a los smartphones e internet.