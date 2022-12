Las personas que tienen la costumbre de participar en retos virales saben que hay desafíos fáciles y difíciles de superar. El de esta nota de Depor pertenece a ese segundo grupo que mencionamos. Realmente pondrá a prueba tu visión. Consiste en hallar la letra ‘B’ en la imagen. ¿Estás listo(a)?

Si decidiste sumarte al reto, te pedimos que no mires el reloj a cada rato. En serio no debes preocuparte por el tiempo aquí, ya que a la hora de darte a conocer tu tarea no te hemos indicado que debes realizarla en segundos. La calma juega un papel muy importante.

Al estar relajado(a) podrás observar detenidamente la ilustración que fue elaborada por genial.guru. Y, eventualmente, serás capaz de encontrar la letra ‘B’. La clave del éxito en el reto viral ya te la revelamos. ¡No digas que no! Es hora de que tú sigas los consejos y cantes victoria. ¡Adelante!

Mira aquí la imagen del reto viral

Lo que se aprecia en primera instancia en la imagen del reto viral es que hay muchas letras ‘R’. No parece que esté la letra ‘B’, pero sí se encuentra ahí. Para hallarla no vas a tener de otra que esforzarte al máximo. De lo contrario, acabarás siendo parte del grupo de personas que no cantó victoria en el desafío.

La letra ‘B’ no se aprecia a simple vista en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

¿Te cansaste de buscar, pero deseas conocer la ubicación de la letra ‘B’? Te informamos que en este punto de la nota podrás saber en qué parte se ubica en la imagen. Recuerda que si hoy te tocó perder, en el próximo reto viral te irá mucho mejor. De eso estamos seguros.

En esta imagen se indica dónde está la letra ‘B’. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que te ayudará a divertirte. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Quieres participar en otro reto?

Hay muchos retos virales en la página web de Depor. Algunos son más difíciles de resolver que otros, pero todos, definitivamente, te divertirán. Elige el que más llame tu atención de una vez. No olvides contarnos qué tal te fue en los comentarios.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.