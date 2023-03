Si tu visión es excelente, entonces no tendrás ningún problema en resolver el reto viral que te traemos el día de hoy. ¿En qué consiste el desafío? Pues en ubicar la letra ‘p’ en la imagen. Pero antes de que comiences a buscarla, debes saber que solo se te brinda 7 segundos para realizar la tarea.

El límite de tiempo no es algo que les agrade a todas las personas, pues se cree que hace que la prueba se vuelva imposible de superar, pero no es así. Podemos asegurarte que hay usuarios que han cantado victoria aquí. Claro está, son pocos. La clave del éxito es observar detenidamente la ilustración. No te distraigas con nada ni nadie.

Realmente, esperamos que te animes a participar en el reto viral, que en estos momentos está dando la hora en las redes sociales. También aprovechamos en decirte que si quieres más desafíos, la página web de Depor es el mejor lugar para ti. Hay encontrarás muchas pruebas, como por ejemplo la que consiste en hallar a un oso en solo 10 segundos.

Imagen del reto viral

A simple vista no se aprecia la letra ‘p’ en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Solución del reto viral

A las personas que no pudieron decir “lo logré” en el reto viral les pedimos que no se sientan mal, pues esto es solo un juego. Recuerda que si te divertiste, ganaste. Eso es lo importante. A continuación sabrás dónde está la letra ‘p’ en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está la letra ‘p’. (Foto: genial.guru)

¿Este reto viral te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos virales en Depor, y listo. ¿Te animas?

