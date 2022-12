En el reto viral de esta nota de Depor solo cuentas con 3 segundos. En ese tiempo tienes que identificar el elemento que no se repite en la imagen. Sí, tal y como acabas de leer. Parece algo imposible de hacer, pero no lo es. Hay personas que pudieron decir “lo logré”.

La clave del éxito en la prueba es la concentración. De ser posible, anda a un lugar donde nada ni nadie pueda distraerte. Definitivamente, cada segundo cuenta. Si piensas que con un simple vistazo a la ilustración resolverás el desafío estarás más cerca de perder que de ganar. Las cosas siempre como son.

De todas maneras tienes que observar detenidamente la imagen. No hay de otra. Si haces todo lo que te acabamos de mencionar, tendrás posibilidades de ser una de las pocas personas que cantaron victoria en el reto viral que motivó esta nota. Esfuérzate ahora para celebrar después. ¡Vamos! ¡Tú puedes!

Mira aquí la imagen del reto viral

En la imagen de este reto viral se puede apreciar varios productos para el cuidado personal, como papel higiénico, champú, cremas, etc. Entre todas esas cosas hay un elemento que no se repite. Es decir, no tiene par. Ese es el que debes identificar en 3 segundos.

¿Eres capaz de identificar el elemento que no se repite en esta ilustración? Tienes 3 segundos para hacerlo. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Si llegaste a este punto de la nota, tal vez sea porque no pudiste identificar el elemento que no se repite en la imagen. No hay problema si eso pasó. Esto es un juego y, como tal, se puede ganar como también perder. Aquí abajo podrás saber qué cosa no tiene par.

En esta imagen se indica qué elemento no se repite. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que te entretendrá en cualquier momento. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

