Esta nueva prueba, que es tendencia en redes sociales, tiene a dos sujetos en sus autos fuera de un establecimiento discutiendo quién de ellos fue el culpable del accidente. Revisa la imagen completa que te presentamos líneas abajo, échale un vistazo a cada detalle de la misma y trata de acertar al culpable de este viral. Pruébate al resolverlo en el menor tiempo posible, encontrarlo y luego retar a tus amigos o familiares.

Su complejidad en algo tan sencillo ha hecho que cuatro de cada cinco usuarios falle al intentar encontrar al culpable. Cuestiónate cada detalle que veas en la imagen y resuelve el desafío. Si intentas responder acertadamente, trata de no superar los seis segundos.

Ten en cuenta cada advertencia. Usuarios de todos los países quedaron perplejos con este reto viral al conocer, al final de la nota (aunque no vayas ahora mismo, sino perdería ‘chiste’ el haber llegado hasta aquí), la respuesta de qué es lo que no debería estar en la imagen.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Quién provocó el accidente? Resuelve el reto viral y supera tus límites lógicos. (Foto: Genial.Guru)

¿Nada aún? ¿Te aburriste de buscar y buscar y no dar con la solución? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Llegado a este punto, solo debes tener dos respuestas a la pregunta “¿lo lograste resolver en el tiempo estimado?”: aquellas son sí o no. Si pudiste resolverlo, bienvenido sea y no te desesperes, que tenemos más virales para ti. Si no lo lograste, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostramos la respuesta exacta de la nota.

Solución del reto viral: de acuerdo a las huellas del delito y las llantas del auto, él es el culpable. (Foto: Genial.Guru)

