Será mejor qua mires el reloj y te des cuenta que ya es hora de que demuestres que tu visión es excelente. Despejarás toda duda existente al respecto cuando superes el reto viral que te presentamos en esta nota de Depor. Aquí tu misión no es otra que encontrar la letra ‘B’ en la imagen. ¡Prepárate!

Es necesario que sepas que la ilustración de esta prueba es una creación de MDZ Online. Si solo le das un vistazo vas a pensar que nada más hay letras ‘P’. Como no queremos que tengas esa idea en la cabeza, te recomendamos que la observes detenidamente. Solo así acabarás cantando victoria aquí. ¡Esa es la clave del éxito!

Ten en cuenta que esta vez no jugarás contra el tiempo. No se te exige encontrar la letra ‘B’ en segundos, así que relájate. Busca con calma. Luego de participar en este reto viral, súmate a los otros que hay en Depor. Realmente hay bastantes. Uno que se nos viene a la mente ahora es el que consiste en identificar el pájaro que tiene una prenda única.

Imagen del reto viral de la letra ‘B’

En esta ilustración, que posee un globo de diálogo de color azul con muchas letras ‘P’, está la ‘B’. (Foto: MDZ Online)

Solución del reto viral

La letra ‘B’ está bien oculta entre tantas ‘P’. No cualquiera puede hallarla. Si tú lo hiciste, genial. Pero si en caso no fuiste capaz de encontrarla, no te sientas mal. Esto es un juego. Ahora mismo sabrás dónde está exactamente en la imagen.

En esta imagen, que posee un globo de diálogo de color plomo donde hay bastantes letras ‘P’, se indica dónde está la ‘B’. (Foto: MDZ Online)

¿Este reto viral te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos virales en Depor, y listo. ¿Te animas?

