Es cierto que hay muchas cosas que puedes hacer en tu tiempo libre, pero créeme que una buena idea es participar en uno de los retos virales que hay en Depor. Por ejemplo, el de esta nota posee un alto nivel de dificultad. Tanto así que solo lo puede superar una persona a la que no se le escapa ningún detalle.

Este desafío es igual de espectacular que otros contenidos, como “el que consiste en encontrar a un perro escondido” y “el que revelará tu estado mental actual, según el garabato que elijas”. No te arrepentirás al sumarte a la prueba. Si quieres saber en qué consiste, te informo que solo debes detectar los errores que hay en la imagen que está más abajo.

¿Qué errores hay en la imagen?

Si solo le das un vistazo a la ilustración que muestra cómo un animal es atendido en una veterinaria, creerás que no hay ninguna equivocación en la misma y eso no es verdad. La clave está en mirarla con mucha atención. No te distraigas con nada. Concéntrate. Luego podrás pensar en otras cosas.

RETO VIRAL | En esta ilustración se aprecia claramente que un animal está siendo atendido en una veterinaria. (Foto: genial.guru)

La solución del reto viral

En este reto viral no se ha establecido un límite de tiempo, razón por la cual puedes demorarte todo lo que quieras. Pero si en caso ya tiraste la toalla y deseas saber dónde están los errores, observa la siguiente imagen.

RETO VIRAL | En esta imagen se indica cuáles son los errores que se tienen que detectar. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

Te dejo un acertijo visual

