Sinceramente, esta es una oportunidad de oro. Ahora mismo puedes saber si tu visión es excelente o no. Descubrirás ello si superas el reto viral de aquí. Este contenido te quitará el aburrimiento y te brindará información importante, así como “el que revela el trauma infantil que influye en ti” y “el que te ayuda a conocerte a la perfección, según tu colibrí favorito”.

¿En qué consiste el desafío? Pues en identificar todo lo que está mal en la imagen que me he encargado de dejar más abajo. Sé muy bien que con un simple vistazo a la ilustración no se aprecian los errores. Por esa razón, te pido que mires detenidamente la gráfica. Esa es la única forma de cantar victoria.

La imagen del reto viral

Como no se ha establecido un límite de tiempo, puedes analizar a profundidad la imagen del reto viral, que muestra a dos hombres pintando las paredes de una casa en un día soleado. Si quieres que te ayude, te informo que, en total, hay nueve equivocaciones en la ilustración. ¡La pelota está en tu cancha!

RETO VIRAL | Esta imagen, que muestra a unos hombres pintando las paredes de una casa, posee varios errores. Tienes que identificarlos. (Foto: genial.guru)

La solución del reto viral

Esto es un juego. Por lo tanto, no hay problema si no pudiste identificar todos los errores. En este preciso momento sabrás cuáles son los errores que están presentes en la imagen.

RETO VIRAL | En esta imagen se indica cuáles son los errores que se te pidió identificar. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

