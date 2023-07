Los retos virales gustan bastante a los internautas. Por esa razón, me estoy encargando de dar a conocer los mejores. Esta vez, te presento uno que nada más puede ser superado por una persona que tenga conocimientos de jardinería. ¿Te interesa participar? Este contenido te entretendrá sanamente, así como “el que revela tu futuro” y “el que expone aspectos increíbles de tu forma de ser”.

Te comento que más abajo hay una imagen que tú debes mirar con mucha atención. Y es que tu misión es identificar el error que esta posee. Con un simple vistazo vas a pensar que no hay nada malo en la misma y eso es falso. Si hallas el error, cantarás victoria en el desafío.

¿Cuál es el error en esta imagen?

La ilustración del reto viral de esta nota recrea muy bien el jardín de una casa. Obsérvala todo el tiempo que desees, ya que nada ni nadie te apura aquí. Sí, no se ha establecido un límite de tiempo en el desafío. Sácale provecho a eso. ¡Tienes una oportunidad de oro!

RETO VIRAL | Esta ilustración te permite apreciar el jardín de una casa. (Foto: genial.guru)

La solución del reto viral

No todos son capaces de identificar el error. No te sientas mal si no pudiste cantar victoria en este reto viral. Si quieres saber cuál es la equivocación, mira la siguiente imagen. Ahí se indica claramente.

RETO VIRAL | En esta imagen se indica cuál es el error. (Foto: genial.guru)

El concepto de reto viral

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

