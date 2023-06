Créeme que no estarás desperdiciando tu tiempo si participas en el reto viral que te presento en esta nota. Como su nivel de dificultad supera a muchos de los que circulan en las redes sociales, es una perfecta alternativa de entretenimiento. Encima, si lo superas, dejarás en claro que tienes una vista privilegiada. Sí, la prueba es igual de impresionante que “la que expone tu identidad, según la forma de tu dedo meñique” y la que consiste en “indicar cómo escribes la letra ‘X’ para que conozcas tu manera de ser”.

¿En qué consiste el desafío de aquí? Esta vez tu misión, si decides aceptarla, es hallar la palabra ‘CODO’ en la imagen que está más abajo. No te preocupes por el tiempo, pues no se te exige encontrarla en cuestión de segundos. Puedes demorarte todo lo que quieras. No hay ningún problema con eso.

Imagen del reto viral de la palabra ‘CODO’

En la ilustración del reto viral hay bastantes términos ‘COPO’, los cuales hacen que la tarea de encontrar la palabra ‘CODO’ sea muy difícil de realizar, pero no imposible. Tienes que esforzarte al máximo. El camino para tener éxito es prestar bastante atención a los detalles. ¡Ya cumplí con avisarte!

En esta ilustración, que posee un globo de diálogo de color verde con bastantes palabras ‘COPO’, está el término ‘CODO’. (Foto: MDZ Online)

Esta es la solución del reto viral

La palabra ‘CODO’ no se aprecia a simple vista en la imagen. Está bien escondida y por eso son muy pocas las personas que la encontraron. Si quieres saber dónde se encuentra, mira la siguiente ilustración.

En esta imagen, que posee un globo de diálogo de color plomo donde hay muchas palabras ‘COPO’, se indica dónde está el término ‘CODO’. (Foto: MDZ Online)

Te cuento qué es un reto viral

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

