Si bien en Internet puedes encontrar una gran cantidad de acertijos visuales, aquí te damos a conocer un reto viral en el que tienes que ubicar el error en la imagen. ¡Solo tienes 10 segundos para hacerlo!

Por si aún no te has dado cuenta, la ilustración fue creada por genial.guru. Nos muestra a un hombre cruzando un puente en un día soleado. A simple vista no hay ninguna equivocación en la escena, pero eso está muy lejos de ser cierto.

Solo si observas detenidamente la imagen en el tiempo establecido podrás cantar victoria. ¡Estás avisado(a)! En Facebook y otras redes sociales, este acertijo visual es considerado como uno de los más complicados que existen.

Imagen del reto viral 2022

¿Puedes encontrar el error en esta imagen? Tienes 10 segundos para hacerlo. (Foto: genial.guru)

Respuesta del acertijo visual

Agradecemos a todas las personas que participaron en el reto viral presentado en esta nota. Si no pudiste encontrar el error, no hay problema. Te informamos que aquí abajo podrás saber dónde se ubica exactamente.

Aquí está el error. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cuál es el origen de los retos virales?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.