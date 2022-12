¿Qué tan bueno(a) eres buscando cosas? Te preguntamos eso porque ya que entraste a esta nota de Depor, participarás en un reto viral en el que debes detectar el elemento que no tiene par en la imagen. Pero ojo, nada más se te brinda 10 segundos para realizar dicha tarea.

Debido a ese límite de tiempo, muchos usuarios no se han animado a participar en el desafío, pues consideran que se pide hacer algo imposible. Sobre ello debemos decir que no es así. Para resolver la prueba, necesitas estar concentrado(a) y solo tener en mente el objetivo. No pienses en otra cosa.

Al abrir bien los ojos, podrás prestar mucha atención a los detalles de la ilustración elaborada por genial.guru y eso será muy favorable para ti a la hora de querer detectar el elemento que no se repite. Sigue nuestros consejos y te irá bien. ¡Tú puedes formar parte de ese pequeño grupo de personas que cantaron victoria!

Mira aquí la imagen del reto viral

En la imagen del reto viral podemos apreciar dos platos con huevos fritos, tazas de café, vasos de jugo y más. Entre todos los elementos presentes, hay uno que no tiene par. Ese es el que tú debes detectar en solo 10 segundos. ¡Vamos! ¡No pierdas tiempo!

A simple vista no se aprecia el elemento que no tiene par en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

¿Se te hizo imposible identificar el elemento que no tiene par en 10 segundos? Si eso fue lo que pasó, entonces te quedó claro que el acertijo visual de esta nota es muy complicado de resolver. Para que sepas qué es lo que no se repite, mira la siguiente ilustración.

En esta imagen se indica cuál es el elemento que no tiene par. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que te entretendrá a cualquier hora. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

