El titular de esta nota deja en claro que no vas a sumarte a un reto viral que es fácil de superar. Realmente, el 98 % de participantes, hasta ahora, ha fracasado. ¿Qué debes hacer en el desafío? Ubicar la fresa en la imagen, pero en solo 8 segundos. No es mucho tiempo, pero eso es lo que se ha establecido.

¿En estos momentos te estás preguntando cómo resolver una prueba tan difícil como esta? Bueno, nosotros te decimos que debes observar detenidamente la ilustración para tener posibilidades de salir victorioso(a). No se te ocurra desperdiciar ningún segundo que se te brinda aquí. Si lo haces, acabarás fallando. ¡No bromeamos al mencionarte ello!

Cuando ya te sientas listo(a), comienza a buscar. Si andas con dudas, mejor todavía no empieces, pues recuerda que solo tienes un solo intento. Si se cumplen los 8 segundos y no has encontrado la fresa en la imagen, no fuiste capaz de superar el reto viral que Depor te trajo el día de hoy.

Mira aquí la imagen del reto viral

En una fiesta, las personas suelen bailar bastante y eso es lo que se aprecia claramente en la imagen del reto viral. Todos los presentes la están pasando genial; sin embargo, debes ver más que solo eso, pues tu misión aquí es encontrar la fresa. Nadie sabe cómo es que llegó dicha fruta a la celebración, así que no preguntes eso. Simplemente comienza a buscarla.

A simple vista no se aprecia la fresa en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Encontrar la fresa en la imagen no es algo fácil de hacer. Es por eso que el reto viral es considerado como uno de los más complicados de resolver. Si fallaste y deseas conocer la ubicación de la mencionada fruta, mira la ilustración que está aquí abajo. Recuerda que no debes sentirte mal, pues esto es solo un juego.

En esta imagen se indica dónde está la fresa. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es tu mejor opción para divertirte. Hará que pases un agradable momento en cualquier lugar. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Es necesario mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

