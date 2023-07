A veces, al realizar ciertas actividades, podemos enterarnos de cosas increíbles. Precisamente, en esta ocasión te doy a conocer un reto viral que, si lo superas, definitivamente tienes potencial para ser detective. Este contenido te dejará con la boca abierta, así como lo hizo el que “te ayuda a saber más sobre ti, según tu manera de sentarte en una banca” y el que “te permite averiguar qué trauma infantil influye en tu forma de ser”.

Exactamente, tu misión aquí es identificar qué persona, de las que aparecen en la imagen que coloqué más abajo, es la que robó una sandía en un supermercado. Ojo que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Para que resuelvas este misterio, presta mucha atención a los detalles. ¡Ese es el camino!

Mira la imagen y dime qué persona robó una sandía

En la ilustración del reto viral hay cuatro personas en total: un hombre que sostiene con cierta dificultad lo que parece ser una pelota de fútbol y tres mujeres (una que supuestamente está embarazada, una de la tercera edad y una que tal vez suele ir al gimnasio). ¿Quién, de todos ellos, cometió el delito?

RETO VIRAL | Esta imagen te permite ver a cuatro personas en un supermercado. ¿Quién robó una sandía? (Foto: genial.guru)

Esta es la persona que robó una sandía

En este punto de la nota de Depor voy a revelar qué persona robó una sandía. No te sientas mal si no lograste cantar victoria en el reto viral. Soy consciente que no es nada fácil superarlo.

RETO VIRAL | En esta imagen se indica quién robó una sandía. (Foto: genial.guru)

El concepto de un reto viral

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

Súmate a un acertijo visual

Mira atentamente las imágenes de este video y descubre si puedes encontrar los detalles que esconden.