No existen dudas de que los retos virales como el que te mostramos a continuación son del gusto de los usuarios más especiales de internet, pues se encargan de comprometerlos y generarles dolores de cabeza. Será importante que detalles algo totalmente necesario: el tiempo límite es la gran traba para este desafío, pero no hay nada imposible que no puedas resolver. Se trata de tres jóvenes pasando el tiempo en casa, pero existen tres errores que deberás encontrar cuanto antes.

Observa con atención este reto viral, pues no será nada fácil de resolver. Puede ser que necesites más tiempo, solo por eso te daremos un minuto entero. Ahora, si a pesar todo ese tiempo no pudiste encontrar la solución en el acertijo visual, te invitamos a ver la respuesta líneas más abajo.

En la imagen compartido en Facebook se puede apreciar a tres jóvenes en un salón de su casa de lo más tranquilos. No obstante, la ilustración esconde hasta 3 errores y tu misión es ubicarlos todos en el menor tiempo posible. Abre los ojos y demuestra de qué estás hecho.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Tres errores en el reto viral los chicos del salón donde debes ubicarlos en solo 5 segundos. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Los 3 errores son los siguientes: a la mujer del cuadro le hace falta un zapato; el reloj marca el medio día, sin embargo, ya está atardeciendo; el chico que toca la guitarra tiene las mangas de su camisa distintas, una es corta y la otra larga.

Solución del reto viral de los chicos del salón: aquí están los tres errores. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.