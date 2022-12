¿Te cansaste de participar en retos virales que son fáciles de superar? Que no se diga más. En esta nota de Depor tienes la oportunidad de participar en uno que pocos son capaces de resolver. Tu misión aquí no es otra que averiguar la ubicación del perro en la imagen. ¡Abrir bien los ojos no es una opción!

No has leído en el párrafo anterior que debes encontrar al can en segundos porque el desafío que te presentamos aquí no posee un límite de tiempo. Eso lo debes aprovechar al máximo. ¿Cómo? Prestando mucha atención a cada detalle de la ilustración. Sí, no hay de otra. Ese es el camino.

Por otro lado, recuerda que nosotros siempre vamos a querer que las personas se diviertan en sus tiempos libres. Es por eso que te pedimos que, luego de participar en el reto viral, te animes a compartirlo en tus redes sociales. Será una excelente acción. De verdad. Tus seres queridos te lo acabarán agradeciendo.

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Qué podemos apreciar en la imagen del reto viral? Pues varios rollos de lana y muchos palos de tejer. Increíblemente entre todas esas cosas hay un perro. Tu misión consiste en averiguar en qué parte se encuentra. Relájate antes de participar. Busca con calma al can y diviértete con el desafío.

A simple vista no se aprecia al perro en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

El perro está bien oculto entre los rollos de lana y los palos de tejer. No es nada fácil hallarlo. Si lo encontraste, ¡felicidades! Pero si en caso no pudiste ubicarlo, no hay problema. En el próximo reto viral te irá mejor. Aquí abajo sabrás dónde está el animal en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está el perro. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que te permitirá divertirte en cualquier día. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

