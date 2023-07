Es verdad que los retos virales divierten a las personas, pero decir que solo hacen eso, es no ser consciente de todas las capacidades que tienen. Por ejemplo, el de esta nota, además de entretenerte, puede exponer si tu visión es incomparable o no. Todo dependerá de cómo te vaya en el desafío, que me ha encantado bastante, al igual que otras pruebas, como “la que determina si sigues tus emociones” y “la que revela más sobre tu forma de ser en un dos por tres”.

Si superas este reto viral, claramente tu visión es muy buena y única. Para que cantes victoria, te pido que mires con mucha atención la imagen que he colocado más abajo, ya que tienes que identificar cada error que esta posee. No permitas que se te escape ninguna equivocación. ¡Abre los ojos lo más que puedas!

¿Qué errores hay en esta imagen?

Aquí no se te exige que detectes todos los errores en cuestión de segundos, así que relájate. No te desesperes. Respira profundo y busca con calma. Sé muy bien que parece que no hay nada malo en la ilustración que muestra a personas trabajando en una compañía, pero realmente algunas cosas no cuadran.

RETO VIRAL | Esta ilustración te permite ver a personas trabajando en una compañía. Nada parece estar mal, pero la verdad es que sí hay errores. (Foto: genial.guru)

La solución del reto viral

Felicito a las personas que llegaron a identificar los errores en la imagen. A quienes la tarea se les hizo imposible de realizar, les pido que no se sientan mal, ya que todo es un juego. Ahora mismo indicaré cuáles son las equivocaciones.

RETO VIRAL | En esta imagen se indica cuáles son los errores que se pidió identificar. (Foto: genial.guru)

El concepto de un reto viral

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

