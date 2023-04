El reloj no miente. Está indicando que es hora de que averigües si tienes una visión excelente. ¿Cómo? Sumándote al reto viral que motivó esta nota de Depor. El desafío consiste en identificar la bufanda que no tiene par en la imagen. ¿Crees que eres capaz de hacerlo? ¡Demuestra tu capacidad!

La tarea es difícil de realizar porque en la ilustración hay bastantes bufandas que tienen distintos colores. Es por eso que debes prestar mucha atención a los detalles de la gráfica para poder localizar la prenda de vestir que no se repite. En otras palabras, la que es realmente única.

Lo que está a tu favor en este reto viral es que no se ha establecido un límite de tiempo. Puedes pasar horas y horas buscando la bufanda. No hay ningún problema con eso. No tienes que hallarla en segundos, así que relájate. También te informamos que en Depor hay otros desafíos interesantes. Uno muy bueno es el que consiste en encontrar el número 1 que está en una imagen.

Imagen del reto viral de la bufanda que no tiene par

En esta ilustración, que posee un fondo de color amarillo, hay bastantes bufandas. Una de ellas no tiene par. (Foto: genial.guru)

Solución del reto viral

No cualquiera puede identificar la bufanda que no tiene par. Si tú lo hiciste, ¡felicidades! Si no fuiste capaz de hacerlo, no hay problema. Mira la imagen que está aquí abajo para que sepas en qué parte se encuentra la prenda de vestir.

En esta imagen, cuyo fondo es de color amarillo, se indica la ubicación de la bufanda que no tiene par. (Foto: genial.guru)

