Súmate ahora mismo. ¿Te sientes preparado para aceptar el reto viral que es tendencia en redes sociales? No te asustes y da todo de ti, pues tiene a varios dándole vueltas a lo que podría ser su solución. No es tan sencillo como parece, así que pon todos tus sentidos para dar con la ansiada respuesta. Cuentas con solo 10 segundos, pues pasado el tiempo límite sugerido, es probable que tu mente estalle al no lograr resolverlo.

Muchos usuarios creyeron que sería fácil y quedaron perplejos cuando se toparon con este reto viral en estos días. Al final de la nota te toparás con la respuesta en la imagen y no lo creerás.

Su complejidad en algo tan sencillo ha hecho que cuatro de cada cinco usuarios falle al intentar encontrar el ratón. Cuestiónate cada detalle que veas en la imagen y resuelve el desafío.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Dónde está el ratón en este reto viral del gato? Solo el 10% pudo resolverlo. (Foto: American Puzzle Cards)

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si llegaste hasta este punto significa que no pudiste encontrar el objetivo en este reto viral, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades. Como mencionamos al inicio de la nota, revelaremos la ubicación del ratón. Presta atención a la siguiente imagen y comparte la solución con tus amigos.

Solución del reto viral del gato: aquí está el ratón que solo el 10% pudo resolver. (Foto: American Puzzle Cards)

¿Te gustó el viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.