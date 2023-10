Si buscas dónde desafiar tus capacidades, pues llegaste al lugar correcto. En este reto viral tendrás la oportunidad de demostrar que tu sentido visual es el mejor que de los demás. Sin embargo, para ello tienes que dar con la solución en un tiempo máximo de 10 segundos. ¿Estás listo? Son muy pocos los que lograron dar con la solución en el tiempo determinado.

La gráfica muestra a tres jóvenes dibujando cada uno sobre un lienzo. Lo curioso es que el enunciado del reto viral señala que uno de ellos no es pintor. Es aquí donde debes mirar con mucha atención la ilustración y luego de ello determinar cuál es el impostor.

Aquí podrás visualizar la imagen del reto viral

Es necesario que analices cada aspecto de la gráfica, pues existe un detalle que seguramente te guiariá hacia el camino de la respuesta correcta. Si ya pasaron los 10 segundos durante todos los intentos que realizaste, pues solo queda que busques la solución a continuación.

Analiza cada detalle de la prueba y luego de algunos segundos tendrás que conseguir la solución al reto viral.| Foto: genial.guru

Respuesta del reto viral

La clave para conocer la solución son los colores de las paletas que sostienen las tres personas. Dos de ellos tienen paletas con colores que combinan con los cuadros que están creando. Esto significa que los colores de sus paletas son los mismos que los colores que utilizan en sus obras de arte. Pero ocurre algo distinto con la chica. Los colores de su paleta no coinciden con los colores de su pintura. Esta inconsistencia sugiere que ella no es pintora porque su paleta no coincide con los colores que usa en su obra de arte.

Aquí te mostramos la ubicación de la persona que no es pintor. Esta es la respuesta del reto viral.| Foto: genial.guru

¿Sabes qué es un reto viral?

Un reto viral es un tipo de desafío, actividad o tendencia que se propaga rápidamente en línea a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros medios digitales. Estas pruebas suelen ser impulsadoas por la participación activa de los usuarios que comparten contenido relacionado con el ejercicio, como fotos, videos o mensajes, y alientan a otros a unirse y hacer lo mismo.

¿Para qué sirve entrenar la mente?

El entrenamiento mental es una parte importante de su salud mental. Entrenar regularmente su mente puede ayudar a desarrollar su conocimiento y las diferentes habilidades cognitivas que utiliza en su vida diaria.

