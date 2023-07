Estoy feliz porque ingresaste a esta nota de Depor y ahora tienes la posibilidad de sumarte a un reto viral que ha divertido a mucha gente, pero no solo eso. También ha permitido que varias personas verifiquen si su visión es buena o no. Este contenido, definitivamente, mejorará tu día, así como “el que revela si tienes una inteligencia por encima del promedio” y “el que expone tu nivel de confianza”.

¿En qué consiste el desafío que te presento aquí? Pues en detectar el error que posee la imagen que podrás mirar más abajo. A simple vista, no hay ninguna equivocación en la ilustración, pero créeme que sí hay algo que está mal. No te desesperes porque no debes realizar la tarea rápidamente.

La imagen del reto viral

En la imagen del reto viral se puede apreciar a un niño que está pintando un dibujo que hizo. La está pasando muy bien, mientras está rodeado de sus juguetes y otras cosas. ¿Qué es lo que está mal en esa escena? Abre bien los ojos y presta atención a cada detalle para averiguarlo.

RETO VIRAL | Esta imagen te permite ver cómo un niño pinta un dibujo, mientras está rodeado de sus juguetes y otras cosas. (Foto: genial.guru)

La solución del reto viral

No se ha establecido un límite de tiempo en este desafío. Eso quiere decir que puedes demorarte todo lo que quieras para dar una respuesta. Pero si en caso ya te cansaste de buscar el error y deseas saber dónde está, mira la siguiente imagen.

RETO VIRAL | En esta imagen se indica cuál es el error en la escena del niño pintando un dibujo. (Foto: genial.guru)

El concepto de un reto viral

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

Te dejo un acertijo visual

Mira atentamente las imágenes de este video y descubre si puedes encontrar los detalles que esconden.