En los últimos meses, los retos virales se han adueñado de Internet a causa de su gran contenido, el cual resulta entretenido para miles de personas que se encuentran guardando confinamiento por la pandemia del coronavirus (COVID-19). Ahora, te hemos traído un nuevo desafío que solo 1 de cada 10 participantes ha podido resolver en el tiempo establecido. Como nosotros sabemos que te gustan los desafíos que abundan en Facebook y en otras redes sociales, aquí te presentamos uno que hará que pases un buen momento. Ten presente que solo un ojo entrenado lo logrará.

El primer objetivo de este nuevo desafío es que los cibernautas se entretengan y prueben sus capacidad visuales al momento de encontrar al objetivo de la imagen. Como bien sabemos, los juegos son una parte integral de todas las culturas, como también una de las formas más viejas de interacción social en la vida humana. En Depor, estamos acostumbrados a publicar este tipo de retos diariamente, por lo que te aconsejamos ubicarte en un lugar donde haya poco ruido para que completes la prueba de una manera óptima.

Ahora bien, llegados a este punto, ¿qué debo hacer en la siguiente imagen? No te compliques, ya que es demasiado sencillo. Solo debes mirar la imagen que te mostraremos a continuación y tratar de ubicar, nada más y nada menos, que una hamburguesa, ¡Pero si hay varias! Claro, lo que sucede que dentro de toda esa ‘rica imagen’ hay una que no está en la sintonía, al menos, por ahora. Es una hamburguesa que no está sorprendida, más bien, feliz.

IMAGEN VIRAL

Ubica ya mismo la hamburguesa que no está sorprendida en este acertijo visual. (Fotos: Facebook/Pinterest)

Los retos visuales son perfectos para poner a prueba tu concentración y paciencia, por lo que podrás demostrar qué tan buena memoria tienes. En la imagen que te presentamos líneas atrás aparecieron varias hamburguesas, todas parecen ser las mismas. Lo que tienes que hacer es encontrar aquella que no está en la misma sintonía y que está esparcida en la ilustración, pero debes hacerlo solo en el tiempo límite.

¿Ya diste con la respuesta en esta imagen y en los 5 segundos que te pedía la prueba visual? Seguro que sí, que ha sido toda una proeza, pero si no es así, no te preocupes, solo tómate unos 5 segundos más, porque con 10 en total es más que suficiente para responder acertadamente, pero si no lo logras, no te desesperes que la solución vendrá en el siguiente párrafo.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Son dos las alternativas por las que llegaste hasta aquí: o encontraste la solución más rápido de lo que esperabas y eres un crack de aquellos, o es que no pudiste, te superó el reto y buscas la solución. De una u otra forma, estamos para ayudarte y brindarte la respuesta que tanto buscabas. No dejes de ver la imagen a continuación o la segunda de nuestra galería. ¡No te olvides de retar a tus amigos o familiares en nuestros desafíos!

Solución: aquí ubica la hamburguesa que no está sorprendida en este acertijo visual. (Fotos: Facebook/Pinterest)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

