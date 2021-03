¿Crees tener todo lo necesario para completar este reto? No te pierdas una de las pruebas más buscadas en Internet en la actualidad. A pesar de que muchos ya lo han resuelto, hay otros que no han podido por la dificultad del desafío. Una vez más, Facebook es el lugar donde se viralizó este juego. el cual figura entre los más compartidos por la comunidad.

¿En qué consiste este nuevo reto viral de Internet? Pues solo deberás observar la imagen en cuestión y encontrar al perro que se encuentra oculto entre los productos de la tienda. Eso sí, deberás analizar bien la fotografía para que logres encontrar la respuesta, la cual te presentaremos al final de la nota.

Observa la imagen con detenimiento, mira cada detalle y utiliza al máximo tu agilidad mental. ¿Podrás encontrar al perro? Bueno, te ayudamos un poco. Como pista te podemos adelantar que el objetivo esta oculto en la parte baja de las repisas. Un consejo: no te dejes confundir por los colores de los productos.

IMAGEN COMPLETA

Como podrás observar en la imagen, el desafío no es tan simple como pensaste que era. Sin embargo, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca al perro. Deberás ubicarlo en solo 60 segundos. Ahora, si no consigues encontrarlo, más abajo te mostraremos su ubicación.

Ubica al perro oculto entre los productos de la tienda cuanto antes. (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué paso? ¿Pudiste ubicar al perro? Si llegaste hasta aquí es que probablemente no lograste completar el reto. No te sientas mal, puesto que hay muchas personas que han fracasado en el primer intento. En caso hayas podido encontrar al canino, deberías sentirte orgulloso puesto que no es una tarea fácil.

A continuación, te mostramos la ubicación del perro en la imagen. El canino se encuentra ubicado en el estante del lado izquierdo, entre las cajas amarillas. Eso sí, el reto fue complicado porque solo se aprecia la mitad de su rostro en la fotografía.

Esta es la ubicación del perro en la imagen. (Foto: Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue sencillo para tu capacidad mental? Pues te felicitamos y te invitamos a cumplir con otros desafíos que tenemos en Depor. Te animamos a seguir probándote con este tipo de retos virales. ¿Qué esperas?

