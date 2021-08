Deja todo lo que estés haciendo. Es momento de que participes en el acertijo visual que motivó esta nota, el cual posee un alto nivel de dificultad. ¿Qué tienes que hacer para cantar victoria en este reto viral? Solo encontrar los ventiladores encendidos en una imagen.

El desafío no tiene un límite de tiempo. En otras palabras, puedes demorarte buscando los mencionados ventiladores. Nadie te va a apurar. Y es que lo único que importa es te diviertas, así como ya lo han hecho varios usuarios de redes sociales como Facebook.

La única pista que te podemos dar es que en total hay dos ventiladores encendidos en la imagen. Presta mucha atención a los detalles y los podrás encontrar. ¡Nosotros confiamos en tu capacidad! ¡Hazlo tú también!

Imagen del reto viral

¿Puedes hallar los ventiladores encendidos en la ilustración? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Como ya te habrás dado cuenta, en la imagen hay una gran cantidad de ventiladores. A simple vista, todos lucen iguales, es decir, están apagados, pero no es así. Hay 2 que están encendidos. Si no pudiste hallarlos, no te sientas mal. El 98 % de participantes no cantó victoria. Aquí abajo podrás saber dónde están.

Aquí están los ventiladores encendidos. (Foto: Noticieros Televisa)

Cabe recalcar que el reto viral presentado aquí es una creación de Noticieros Televisa. Lo publicó en su página web hace ya buen tiempo. Para ser exactos, el 29 de abril del presente año. Hoy en día es muy popular en las redes sociales.

